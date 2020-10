Calciomercato Milan, Ajer ha convinto: nuovo assalto a gennaio

La gara di ieri sera contro il Celtic ha convinto il Milan della bontà dell’affare Kristoffer Ajer. Il centrale norvegese ha disputato un’ottima gara.

Kristoffer Ajer è stato uno dei pochi che hanno ben figurato tra le fila del Celtic, nella partita di ieri sera contro il Milan. Il club rossonero l’ha seguito a lungo durante l’ultima finestra di mercato, senza riuscire a portarlo in Italia. Ieri sera il centrale norvegese ha disputato un’ottima gara, nonostante avesse davanti Zlatan Ibrahimovic.

Ottima capacità di anticipo e grande forza fisica lo rendono appetibile per il Milan. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, Maldini e Massara sono ora convinti e a gennaio potrebbero tentare un nuovo assalto, arrivando ad accontentare il Celtic pur di avere in squadra il possente ventuduenne. I rossoneri sono pronti a offrire 25 milioni di euro per rinforzare la difesa.

MILAN, PROSEGUE LA STRISCIA DI RISULTATI UTILI