Il Milan non si ferma: incredibile striscia di risultati utili

Il Milan continua il suo momento d’oro con la vittoria sul Celtic. La squadra di Pioli raggiunge quota ventuno risultati utili consecutivi.

Il Milan continua la sua marcia inarrestabile. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono diventati ventuno i risultati utili consecutivi raggiunti dalla squadra di Pioli. Da Juventus-Milan 0-0, gara di Coppa Italia dello scorso giugno, fino alla vittoria di ieri sera contro il Celtic, i rossoneri hanno dimostrato una continuità pazzesca.

Fondamentale anche il cambio di modulo adottato dal tecnico, che ha permesso a tanti giocatori di esprimersi al meglio. Un cambio di rotta sul quale ha inciso molto l’innesto di Zlatan Ibrahimovic, che ha portato una mentalità vincente che in precedenza mancava. Fatto sta che il Milan non vuole fermarsi e punta ad allungare ancora la striscia di risultati e continuare a stupire a suon di gol. I rossoneri, infatti, hanno segnato almeno due gol in diciannove gare su ventuno.

MILAN: DIECI MARCATORI DIVERSI IN NOVE GARE