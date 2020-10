Calciomercato Milan – Tesoretto per gennaio: due gli obiettivi

Il Milan ha a disposizione per gennaio una cifra da poter investire per arricchire ancora la propria rosa: due i possibili colpi.

Il Milan va applaudito per il mercato effettuato tra settembre ed ottobre 2020. Non solo per i colpi azzeccati, ma anche per il rendiconto finanziario in attivo tra entrate ed uscite.

Operazioni che, come sottolinea oggi Tuttosport, consentiranno al club rossonero di poter operare alla bisogna anche nella sessione di gennaio.

Il cosiddetto mercato di riparazione potrebbe vedere dunque il Milan ancora protagonista. La società infatti vanta un piccolo tesoretto, di cui non sono state rese note le possibili cifre, da riutilizzare per completare la rosa a disposizione di Pioli.

Una possibilità di spesa che non è cosa da poco di questi tempi, vista la crisi economica nel calcio mondiale. Paolo Maldini e compagnia potranno accontentare Pioli, soprattutto se a metà stagione il Milan sarà in corsa per i vari obiettivi prefissati.

Gli obiettivi sono sempre i soliti due: un difensore centrale in più ed un attaccante, il famoso vice-Ibrahimovic che farebbe rifiatare lo svedese in caso di partite ravvicinate. Il Milan è pronto ad investire per essere ancora più competitivo.

