Serie A, la classifica aggiornata dopo Atalanta-Sampdoria

Il Milan resterà in testa alla classifica anche al termine della quinta giornata di Serie A. Nessuno potrà superare i rossoneri comunque vada la sfida contro la Roma

Comunque andrà Milan-Roma, che chiuderà la quinta giornata di Serie A, la squadra di Stefano Pioli sarà in testa alla classifica del massimo campionato, in solitaria.

L’Atalanta, l’unica che avrebbe potuto agganciare il Diavolo, è caduta a Bergamo per mano della Sampdoria di Ranieri. Un altro buon risultato per il Milan dopo quello di ieri, che aveva visto il Torino bloccare il Sassuolo, che non ha potuto così sorpassare i rossoneri.

CLASSIFICA SERIE A:

Milan punti 12, Sassuolo*** 11, Sampdoria*** 9, Atalanta*** 9, Napoli** 8, Juventus 8, Inter 7, Roma 7, Verona 7, Benevento 6, Fiorentina 4, Cagliari 4, Spezia 4, Lazio 4, Genoa* 4, Bologna 3, Udinese 3, Parma 3, Crotone 1, Torino 1.

* una partita in meno

** un punto di penalizzazione

*** una partita in più