Calciomercato Milan, riscatto Brahim Diaz: Maldini procede

Il Milan è già convinto delle qualità di Brahim Diaz. L’impatto dello spagnolo è stato devastante. Maldini è pronto a chiedere un incontro al Real Madrid per riscattarlo.

Brahim Diaz è entrato subito nelle grazie di Stefano Pioli. L’ex centrocampista del Real Madrid si è ambientato immediatamente nel mondo Milan e ha dato subito prova delle sue enormi qualità. Secondo quanto riporta calciomercato.com, Maldini e Massara stanno già pianificando un incontro con il Real Madrid per chiedere il riscatto del giocatore arrivato in prestito secco.

Una trattativa che non sarà semplice perché le merengues sono altrettanto convinte delle potenzialità del ventunenne, per questo motivo non hanno voluto inserire un diritto di riscatto. Il Milan ci proverà ed è pronto anche un sacrificio economico importante pur di assicurarsi il giocatore. Brahim Diaz potrebbe essere considerato anche il sostituto di Hakan Calhanoglu, nel caso in cui il turco decidesse di non rinnovare.

