25 ottobre 2015 – L’esordio di Donnarumma in Milan-Sassuolo

Cinque anni fa Gianluigi Donnarumma esordì nel Milan in gare ufficiali. I rossoneri ospitavano il Sassuolo a San Siro e sulla panchina rossonera sedeva Sinisa Mihajlovic.

Il Milan celebra Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero esordì esattamente cinque anni fa in gare ufficiali. Il Milan giocava a San Siro contro il Sassuolo e la gara terminò 2-1 per la squadra allenata da Sinisa Mihajlovic.

Da allora Gigio è diventato un punto fermo del Milan e uno dei migliori portieri al mondo. Donnarumma conta oggi 211 presenze con la maglia rossonera ed è intenzionato a proseguire a lungo l’esperienza con il club del suo cuore. Al contempo il Milan, consapevole di aver in casa un autentico fenomeno, vuole tenerselo stretto ed è disposto a tutto pur di non interrompere il rapporto. Nei prossimi mesi Maldini e Massara punteranno a un rinnovo che farebbe felici tutti, soprattutto Donnarumma, portiere del Milan dal 2015, rossonero da sempre.

🧤 #OnThisDay in 2015: @gigiodonna1 9⃣9⃣

A Rossoneri debut that would mark the beginning of a long adventure 🔝

Cinque anni fa l'esordio ufficiale nel Milan di un giovanissimo Gigio 🔝

#SempreMilan pic.twitter.com/Gxz7CO7wP3

— AC Milan (@acmilan) October 25, 2020