LIVE | Milan-Roma, Pioli in conferenza stampa alle 14

Stefano Pioli parlerà alle 14 in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma, gara valevole per la quinta giornata di Serie A.

Il Milan vuole continuare a stupire. Dopo la vittoria nel derby e quella sul Celtic in Europa League, la squadra di Pioli vuole vincere anche contro la Roma, ospitata a San Siro. L’ultimo Milan-Roma ha visto il trionfo dei rossoneri 2-0 con le reti di Rebic e Calhanoglu.

Alle ore 14 Stefano Pioli affronterà la consueta conferenza stampa di vigilia, per rispondere alle curiosità dei giornalisti sulle questioni relative al momento rossonero in vista del match contro i giallorossi.

Milan-Roma, le parole di Pioli in conferenza stampa

Vogliamo continuare così. Affrontiamo un avversario forte che somiglia al Milan come costruzione. Hanno confermato un allenatore che ha fatto molto bene, con un gruppo forte e hanno inserito giovani forte come Kumbulla e hanno preso Pedro. È una squadra ambiziosa e credo sia una partita aperta con squadre che cercheranno di mettere in difficoltà gli avversari. Bisogna cercare di approcciare bene e con determinazione perché l’avversario ha un grande valore.

Se pensiamo alla partita di campionato scorsa cambiano le caratteristiche perché c’era Rebic, ma Zlatan ci dà grandi possibilità. Lui e Dzeko sono registi offensivi, noi dobbiamo limitare i rifornimenti a Dzeko.

Ogni singola partita sarà la prova del 9. Dobbiamo giocare al massimo, come fatto nel derby. Dobbiamo pensare al nostro percorso e considerare ogni singola partita come la più importante.

La proprietà è stata brava a inserire giocatori di alto livello. Cinque cambi ci danno molte possibilità e mai come adesso c’è la possibilità di cambiare le partite, quindi chi entra può essere determinante.

In questo inizio di campionato siamo stati bravi a non far pesare le assenze come quelle di Romagnoli, Calhanoglu, Rebic, Duarte, Musacchio e Conti. Calhanoglu e Rebic stanno meglio. Il rientro del turco sarà difficile per domani, anche se ci sono ancora due allenamenti. Rebic farà un altro controllo, poi vediamo.

Ci sono ancora delle situazioni individuali e collettivi che possiamo migliorare. Bisogna capire quando alzare i ritmi e quando c’è bisogno di far girare palla, quando c’è bisogno di verticalizzare. C’è bisogno di tempo per questa crescita, che deve essere continua e costante.

Devi dare la possiiblità ai nuovi di inserirsi perché se li hai presi li consideri all’altezza. Devi mettere in preventivo che qualcosa possa non essere riconosciuto al meglio. La nostra identità è bella chiara, quindi per i nuovi arrivati sarà un vantaggio. Vedo solo aspetti positivi nelle cinque sostituzioni, anche se penso di schierare l’undici migliore, perché la preparazione della partita è l’aspetto più importante. Dobbiamo sfruttare tutte le risorse a disposizione.

A me piace definire i miei giocatori giovani ma maturi. È quello che vedo nei comportamenti, negli atteggiamenti. Abbiamo comunque delle personalità forti come Romagnoli, Kjaer, Donnarumma. Non è la carta d’identità che conta, ma quello che vedo tutti i giorni. La nostra forza è mantenere un equilibrio mentale ben preciso. Anche quando ci sono state le critiche, abbiamo continuato a lavorare. Adesso che riceviamo complimenti dobbiamo dare anche qualcosa in più. Adesso le aspettative sono cresciute. Dobbiamo pretendere ancora di più.