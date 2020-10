Sky – Milan-Roma, Calhanoglu in gruppo

Hakan Calhanoglu potrebbe tornare a disposizione per la sfida contro la Roma. Il turco si sta allenando con il resto dei compagni di squadra

Arrivano buone notizie dall’allenamento pomeridiano del Milan. Come riporta Sky Sport, in campo c’è anche Hakan Calhanoglu, che ha dunque smaltito il problema alla caviglia. La speranza di vedere convocato il turco per la partita contro la Roma è davvero alta.

Da capire se ci sarà dal primo minuto o meno: con il 10 dalla panchina spazio chiaramente a Brahim Diaz.

Non ci sarà certamente, invece, Ante Rebic, che ha già lasciato Milanello. Domani farà una lastra e se dovesse andar tutto bene potrebbe tornare a disposizione per lo Sparta Praga.

