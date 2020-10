Hauge positivo al coronavirus: “Sto bene, tornerò più forte di prima”

Jens Petter Hauge scrive sui social dopo essere risultato positivo al coronavirus. L’attaccante norvegese non vede l’ora di tornare a giocare per il Milan

Dopo la gioia per il primo gol in maglia rossonera, Jens Petter Hauge è costretto a fermarsi. A poche ore dal match contro la Roma è arrivata l’ufficialità della sua positività al coronavirus. L’attaccante norvegese del Milan sarà out così come Gigio Donnarumma finché i tamponi non saranno negativi.

Come il portiere campano, anche Hauge ha voluto mandare un messaggio ai tifosi del Diavolo, attraverso i propri canali social ufficiali: “Sfortunatamente sono risultato positivo al Covid-19. Sto bene e ringrazio per tutti i messaggi che ho ricevuto oggi. Tornerò il prima possibile e più forte di prima”.

