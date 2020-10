Gli highlights di Milan-Roma, il posticipo della 5^ giornata di Serie A. 3-3 il risultato finale, doppietta per Ibrahimovic.

Milan–Roma si chiude con il risultato di 3-3. I rossoneri sono andati avanti tre volte, ma si sono sempre fatti rimontare dalla squadra di Fonseca. Stefano Pioli sicuramente non sarà soddisfatto della gestione della sua squadra, ma il protagonista di serata è Giacomelli con due errori clamorosi.

Inizia la partita e il Milan è subito in vantaggio: bella giocata di Leao a sinistra, la palla arriva a Ibrahimovic che entra in porta col pallone e segna il gol dell’1-0. Dopo dieci minuti gli risponde Edin Dzeko, l’uomo più atteso: gravissimo errore in uscita di Tatarusanu, chiamato a sostituire Donnarumma, e il bosniaco a porta vuota di testa non può fallire. La partita si tiene in equilibrio fino all’inizio del secondo tempo.

Di nuovo ad inizio tempo il Milan va avanti. E ancora Leao è stupendo a sinistra, Saelemaekers riceve in area e batte Mirante con un bel piattone piazzato. Entra in partita Giacomelli che fischia un rigore clamoroso in favore della Roma: Bennacer interviene nettamente in vantaggio su Mkhtitaryan che lo abbatte, ma per l’arbitro c’è fallo dell’algerino e il VAR non interviene. Veretout va sul dischetto e segna.

Giacomelli decide ancora qualche minuti più tardi quando fischia un rigore in favore del Milan per un fallo di Mancini su Ibrahimovic che non c’è. Chiara compensanzione. Zlatan dal dischetto segna il 3-2 e si ristabiliscono le distanze. Ma non è finita perché all’83’ Kumbulla segna il secondo gol in tre giorni. Errore qui di Ibrahimovic che non riesce a rinviare, il difensore arriva sul pallone e lo appoggia in rete.

