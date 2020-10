Milan senza Donnarumma | Non accadeva da quasi 8 mesi

Il Milan giocherà questa sera senza Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero non mancava da moltissimo tempo.

Una brutta notizia ha aperto la giornata odierna in casa Milan. Gianluigi Donnarumma, insieme al giovane Hauge, è risultato positivo al Covid-19.

Ciò vuol dire che il portiere rossonero dovrà restare fuori dal gruppo per almeno dieci giorni, saltando il match di questa sera tra Milan e Roma.

Una brutta tegola per Stefano Pioli, che ovviamente considera Gigio un calciatore indispensabile per la propria difesa.

Primo forfait stagionale dunque per Donnarumma. Il classe ’99 ha sempre giocato in campionato dopo il lockdown: l’ultima volta che il Milan è sceso in campo senza il suo portiere titolare risale infatti a marzo scorso, quasi otto mesi fa.

Era il giorno di Milan-Genoa, ultima partita dei rossoneri prima della lunga sospensione causa Covid. In quell’occasione giocò Asmir Begovic al posto di Gigio, fermo per infortunio. Non fu un bel pomeriggio, perché in un San Siro già a porte chiuse ebbe la meglio il Genoa, vincendo 2-1.

