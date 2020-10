Milan, Rebic out ma in miglioramento: quando può rientrare

Ante Rebic ancora non disponibile per il Milan, salterà anche la partita con la Roma. Il croato però è in crescita di condizione.

Nell’ultimo precedente tra Milan e Roma fu un gol di Ante Rebic ad aprire le ostilità. Oggi però il croato non sarà della partita.

Rebic è ancora indisponibile per via della lussazione al gomito, causata da una brutta caduta contro il Crotone. Il calciatore è fuori infatti dai convocati per il match di San Siro.

Secondo quanto riportato da Tuttosport però Rebic non è ormai troppo lontano dal rientro in gruppo. L’attaccante ex Eintracht infatti sta meglio, ma dovrà ricevere l’ok dello staff medico per poter tornare a disposizione di mister Pioli.

Arrivano comunque buone notizie per il suo rientro. Infatti si parla di una convocazione per Rebic in vista di Milan-Sparta Praga, gara di Europa League prevista per giovedì prossimo.

Panchina in vista per il numero 12 del Milan, che appena sarà utilizzabile potrà rappresentare un’arma in più per la squadra attualmente capolista in campionato.

