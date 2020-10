Milan-Roma, i convocati di Pioli: c’è Calhanoglu, out Donnarumma

I convocati per Milan-Roma di Stefano Pioli: l’allenatore rossonero recupera Calhanoglu. Il turco rientra dopo l’infortunio alla caviglia sinistra.

Stefano Pioli ha diramato la lista dei giocatori convocati per Milan-Roma. Assenti a causa della positività al Covid-19 sia Gigio Donnarumma che Jens Petter Hauge. Out pure Mateo Musacchio, che ha ancora dei problemi fisici da smaltire, così come Ante Rebic. Il mister ritrova Leo Duarte e Hakan Calhanoglu. Molto importante il recupero del turco.

Di seguito l’elenco completo dei convocati per il big match di San Siro.

PORTIERI

A. Donnarumma, Jungdal, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini.

