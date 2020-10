Serie A, la classifica aggiornata dopo Milan-Roma 3-3

Milan-Roma 3-3 a San Siro, la classifica si smuove leggermente. La squadra di Stefano Pioli rimane capolista della Serie A 2020/2021.

Partita emozionante a San Siro tra Milan e Roma, risultato finale 3-3. Entrambe le squadre hanno avuto la possibilità di vincere, qualche rammarico in più per i rossoneri che all’ultimo minuto del match hanno avuto una palla gol con Alessio Romagnoli.

Dopo quattro vittorie consecutive in campionato, primo stop per la squadra di Stefano Pioli. Comunque nella classifica della Serie A 2020/2021 il Milan rimane in testa, sale a quota 13 punti. Sono 2 le lunghezze di vantaggio su Napoli e Sassuolo, 3 sull’Inter. La Roma invece è nona nella graduatoria con 8 punti.

Di seguito la classifica aggiornata del campionato Serie A 2020/2021 dopo Milan-Roma 3-3, gara che ha completato la quinta giornata.