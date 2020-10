Barcellona, Bartomeu si dimette: lascia dopo sei anni

Il presidente del Barcellona Josep Bartomeu si dimette e lascia i catalani dopo sei anni. Bartomeu era subentrato a Sandro Rosell 2014.

Josep Bartomeu lascia il Barcellona. Il contestatissimo presidente blaugrana ha rassegnato le dimissioni e non è più alla guida del club. Solo nella giornata di ieri l’ormai ex patron del Barcellona aveva dichiarato che non aveva motivi per dimettersi, eppure la decisione è stata presa.

Stamattina la Generalitat, il governo catalano, aveva dato il via libera al referendum che ha raccolto 20.000 firme per la Mozione di censura alla presidenza. Bartomeu abbandona i catalani dopo essere subentrato a Sandro Rosell nel 2014. Una presidenza lunga sei anni fatta di alti e bassi e conclusa nel peggiore dei modi. Un epilogo che mostra ancora di più l’importanza di Leo Messi al Barcellona, con il quale Bartomeu era ai ferri corti da tempo.

