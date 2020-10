Cristiano Ronaldo, sfogo sui tamponi Covid: “Una str***ata”

Cristiano Ronaldo si sfoga attaccando i PCR, test effettuati tramite tamponi per verificare la positività delle persone al Covid-19.

La Juventus deve continuare a rinunciare a Cristiano Ronaldo, tuttora positivo al Covid-19 e dunque impossibilitato a giocare. Un’assenza pesante anche considerando che oggi la squadra di Andrea Pirlo affronterà il Barcellona in Champions League.

Il campione portoghese ha pubblicato un post sui social network mostrandosi sorridere presso la sua casa e ha scritto il seguente messaggio: “Mi sento bene e in salute, forza Juve!“. Successivamente ha commentato il suo stesso post scrivendo “PCR is a bullshit“, ovvero “il tampone è una stronzata“.

Ovviamente le parole di Cristiano Ronaldo ha creato discussione, soprattutto in queste ore nelle quali l’Italia è in subbuglio per l’ultimo DPCM emanato da Giuseppe Conte. CR7 è arrabbiato per il fatto di stare bene e di dover comunque rinunciare a giocare.

Se la prende con il PCR, test eseguito utilizzando tamponi nasofaringei o altri campioni del tratto respiratorio superiore, prelevati mediante tampone oro-faringeo o quello salivare.