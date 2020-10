Sky – Ibrahimovic non si ferma: titolare anche domani

Zlatan Ibrahimovic è sempre più indispensabile per il Milan. Il centravanti rossonero giocherà titolare anche contro lo Sparta Praga.

Zlatan Ibrahimovic titolare anche contro lo Sparta Praga. Secondo quanto riferisce Sky Sport, Stefano Pioli avrebbe già in mente la formazione e lo svedese partirebbe dal primo minuto. Si vociferava della possibilità di un turnover in vista della partita contro l’Udinese e la titolarità di Leao, ma Pioli non vuole rinunciare al campione trentanovenne.

Il turnover toccherà, invece, Theo Hernandez, che lascerà il posto a Dalot, così come Kessie, sostituto da Tonali. Cambierà anche tutto il tridente dietro Ibrahimovic, che vedrà dal primo minuto Castillejo, Krunic e Diaz. Pioli vuole dare un segnale a tutta la squadra: non sottovalutare lo Sparta Praga, per questo Ibrahimovic dovrà dare la carica e vincere contro un avversario tutt’altro che abbordabile.

MILANLIVE.IT È SU INSTAGRAM