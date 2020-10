Milan-Sparta Praga, si rivede Tonali: cambi per Pioli

Sandro Tonali è pronto a tornare a giocare da titolare. Stefano Pioli prepara alcuni cambi per la sfida di Europa League contro lo Sparta Praga

E’ tempo di pensare allo Sparta Praga. Già oggi è la vigilia della sfida contro i cechi, valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Come annunciato dallo stesso Stefano Pioli, il Milan è pronto a cambiare diversi giocatori senza però stravolgere la fisionomia della squadra.

Quasi certamente ci sarà spazio dal primo minuto per Sandro Tonali, che stavolta potrebbe prendere il posto di Franck Kessie. Anche l’ivoriano ha bisogno di rifiatare al pari di Theo Hernandez. Da capire se il mister deciderà di lasciare fuori il franco-spagnolo, che non ha un vero sostituto sulla sinistra. Tutti i terzini in rosa, infatti, sono destri ma è possibile lo spostamento sull’out mancino di uno tra Dalot, pronto a giocare nuovamente, dal primo minuto, e Davide Calabria.

Si rivedranno anche Brahim Diaz, rimasto in panchina per tutta la partita contro la Roma, e Rade Krunic, sempre più pedina importante per Pioli. Difficile capire se rifiaterà Ibrahimovic o se si aspetterà il ritorno a pieno regime di Rebic. Più facile ipotizzare una staffetta con Leao.

Chi rischia di non riposare è invece la coppia Kjaer-Romagnoli: Duarte, attualmente l’unico ricambio, infatti, non convince. In porta, ovviamente, Tatarusanu

Milan 4-2-3-1: Tatarusanu; Dalot, Kjaer (Duarte), Romagnoli, Theo(Calabria); Bennacer, Tonali; Castillejo, Krunic, Brahim Diaz; Ibrahimovic.

