Udinese, Deulofeu impaziente di sfidare il Milan: “Sono pronto”

Gerard Deulofeu si sente pronto per Udinese-Milan, match della prossima giornata di campionato che lo vedrà contro una sua ex squadra.

C’erano state voci su un suo possibile ritorno al Milan, ma alla fine Gerard Deulofeu è approdato all’Udinese. Il Watford, altro club di proprietà della famiglia Pozzo, lo ha ceduto in prestito alla squadra friulana.

L’esterno offensivo spagnolo sta ritrovando la condizione fisica dopo un grave infortunio e può essere un’arma importante per mister Luca Gotti. Già domenica alla Dacia Arena, quando i bianconeri riceveranno il Milan.

Deulofeu oggi ha segnato il secondo gol dell’Udinese nell’amichevole vinta contro il Vicenza. In vista del match contro i rossoneri è carico: «È stata una bella sensazione segnare. Piano piano sto riprendendo la forma – ha detto a Udinese TV – sto ritrovando una maggiore forza, velocità ed energia. La mia condizione può ancora migliorare in allenamento e mi sento pronto per la partita contro il Milan. Le sensazioni sono positive».

Finora l’ex giocatore di Barcellona ed Everton ha giocato solamente 32 minuti, distribuiti nelle partite contro Parma e Fiorentina. Contro il Milan il suo minutaggio in campo potrebbe essere maggiore. Ha caratteristiche che possono creare qualche problema alla difesa della squadra di Stefano Pioli, anche se la condizione fisica non è al 100% ancora.

