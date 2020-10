Bomba dalla Spagna: Modric in Italia, è derby

Arriva una clamorosa indiscrezione dalla Spagna, che vede Luka Modric come possibile nuovo innesto per un top club italiano.

Nel 2021 molti grandi calciatori di livello internazionale potrebbero svincolarsi a costo zero. Uno di questi è Luka Modric, uno dei migliori registi del calcio europeo.

Il croato potrebbe lasciare a parametro zero il Real Madrid, dopo una lunghissima militanza in Liga e tantissimi trofei vinti.

L’indiscrezione del portale iberico Defensacentral.com ha del clamoroso. Sembra che già due top club italiani siano sulle tracce di Modric, pronti a sfidarsi per ottenere il sì del centrocampista 36enne.

Si tratta di Milan e Inter. Le due società milanesi in realtà sono interessate a Modric da tempo, ma la grande occasione potrebbe arrivare nel giugno 2021. Se l’ex Tottenham non troverà un accordo con il Real per il rinnovo sarà ufficialmente sul mercato.

Le indiscrezioni che giungono dalla Spagna parlano di Inter leggermente favorita, visto che Modric appare intrigato al progetto tecnico di Antonio Conte.

Ma il croato è anche un estimatore del Milan e della sua storia vincente. Non è detta l’ultima parola dunque, come dimostra il colpo Tonali effettuato in estate, proprio alle spalle dei rivali cittadini.

La palla passa alla proprietà Elliott Management: avalleranno un colpo ultra-trentenne per rinforzare la mediana oppure preferiranno puntare su calciatori di minor rilevanza ma più giovani?

