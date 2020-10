Calciomercato Milan, aumenta la concorrenza per Thauvin

Florian Thauvin piace parecchio al Milan. I rossoneri, però, non sono l’unica squadra sulle tracce dell’esterno francese in scadenza di contratto con il Marsiglia

Florian Thauvin è uno dei nomi in cima alla lista della dirigenza del Milan per rafforzare l’attacco. L’esterno è una vera e propria occasione di mercato da cogliere al volo: il giocatore ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno; contratto che difficilmente il Marsiglia riuscirà a fargli prolungare. Dal primo febbraio sarà così libero di firmare con una nuova squadra.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un Milan in pole nella corsa a Thauvin: i contatti tra la dirigenza rossonera e l’entourage sono continui ma bisogna fare attenzione alla concorrenza.

Il giocatore in passato è stato cercato da Valencia, Inter, Roma e Atalanta ma oggi le squadre interessate sarebbero altre. TodoFichajes conferma la presenza del Milan ma attenzione anche al Siviglia e Leicester