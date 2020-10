Milan, Gazidis: “Stile internazionale. Vogliamo giocatori fieri”

Le parole di Ivan Gazidis sul Milan dei giovani in occasione del 75esimo anniversario di Corriere dello Sport Stadio e Tuttosport

Nel corso della lunga intervista concessa a SportLab, in occasione del 75esimo anniversario di Corriere dello Sport Stadio e Tuttosport, Ivan Gazidis si è soffermato a parlare del suo Milan e degli obiettivi prefissati: “Abbiamo una chiara visione del Milan sulla vetta del mondo del calcio e la parte più importante è quella che succede sul campo di gioco.

Per raggiungere tutto questo dobbiamo avere giocatori che siano fieri e onorati di far parte di questo club. Non mi interessano giocatori che pensano di fare un favore alla squadra. E’ esattamente il contrario. Ogni giocatore deve essere fiero e onorato di rappresentare questa squadra, di indossarne la maglia e lo stemma“.

Visione di gioco – “La nostra visione di gioco è molto chiara. Vogliamo uno stile internazionale e all’avanguardia guidato da giovani giocatori. La nostra squadra è una delle più giovani d’Europa e questi giocatori cresceranno e matureranno insieme guidati da giocatori con più esperienza.

I talenti che abbiamo hanno molta possibilità di crescere e un enorme potenzialità sia in termini di gioco sia di rendere fieri i nostri tifosi mentre guardano la squadra crescere”.

