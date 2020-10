Ambrosini: “Tonali più libero. Calcia da giocatore di livello”

Massimo Ambrosini commenta la prestazione di Sandro Tonali nella sfida di ieri sera che ha visto il Milan impegnato contro lo Sparta Praga

Enormi passi in avanti per Sandro Tonali. Il centrocampista, arrivato in estate dal Brescia, per una cifra complessiva, tra prestito e riscatto, che potrebbe sfiorare i 40 milioni di euro, ha giocato decisamente la sua migliore partita da quando ha varcato i cancelli di Milanello.

Il classe 2000 del Milan contro lo Sparta Praga ha fornito una prova più che convincente ma serve ben altro per strappare il posto da titolare, oggi di Bennacer e Kessie.

Massimo Ambrosini, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha commentato positivamente la prestazione di Tonali contro i cechi: “Mi è sembrato essere più libero, sia fisicamente sia mentalmente. Ha un modo di calciare il pallone da giocatore di livello. E’ sicuramente un calciatore che si è liberato dalle pressioni, anche la gamba era più sciolta”.

