Sky – Pioli riabbraccia Rebic: convocato per Udinese-Milan

Sky Sport ha dato una notizia molto importante in questi minuti. Manuele Baiocchini, molto vicino alle vicende rossonere, ha comunicato che per Udinese–Milan sarà convocato anche Ante Rebic.

L’attaccante croato si è rivisto col gruppo in allenamento già ad inizio settimana, ma Stefano Pioli, per precauzione, ha deciso di non portarlo a San Siro per la partita di Europa League contro lo Sparta Praga.

Oggi Rebic si è nuovamente allenato con la squadre e quindi è arruolabile per la partita di domenica, alle ore 12:30, contro l’Udinese. Sarà convocato, vedremo se troverà spazio dall’inizio o a gara in corso.

Per il Milan e per Pioli questo è un rientro fondamentale. Rebic è un calciatore chiave per lo scacchiere rossonero a sinistra: è perfetto per sfruttare gli spazi lasciati da Ibrahimovic. Nelle prossime settimane sarà interessante il duello con Leao per quel posto in campo.