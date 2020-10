Udinese-Milan, i convocati: ritornano Rebic e Donnarumma

I convocati di Pioli per Udinese-Milan di domani alle 12:30. I rossoneri ritrovano due pedine fondamentali come Donnarumma e Rebic.

Il Milan ha appena diramato la lista dei convocati per Udinese-Milan, partita in programma domani alle 12:30. I rossoneri ritrovano due calciatori molto importanti: Donnarumma e Rebic.

Ecco la lista completa con i convocati per la partita di domani a Udine:

Portieri:

G. Donnarumma, A. Donnarumma, Tatarusanu.

Difensori:

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Theo Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli.

Centrocampisti:

Bennacer, Calhanoglu, Brahim Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti:

Ibrahimovic, Leao, Maldini, Rebic.

