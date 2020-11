Kessie: “Seguire Zlatan per arrivare in alto”

Franck Kessie ha segnato il gol che ha sbloccato la gara contro l’Udinese. L’ivoriano ha voluto celebrare l’importanza di Ibrahimovic per il Milan.

Franck Kessie sta diventando sempre più un elemento indispensabile per il Milan. Il centrocampista ivoriano unisce grande forza fisica a una capacità di inserimento in zona gol pazzesca. Anche oggi contro l’Udinese è stato autore di una bellissima rete e di una prestazione importantissima. C’è una statistica significativa che dimostra l’incisività dell’ex Atalanta. Kessie ha segnato 18 gol nel Milan in 15 partite: in queste partite i rossoneri non hanno mai perso, conquistando 14 vittorie e un pareggio.

Intervistato da Milan TV, Kessie ha voluto premiare l’importanza di Ibrahimovic per la squadra: “Dobbiamo seguirlo per arrivare in alto. Fa di tutto per aiutare la squadra. È un piacere giocare con lui”. Proprio Ibrahimovic è stato l’autore del gol dell’ivoriano: “ Mi sono inserito e ho trovato Ibrahimovic che cercava una soluzione. L’ho cercato ed è arrivato un bel gol”.

Kessie si è poi soffermato sulla partita contro l’Udinese e sul momento del Milan: “È stata una partita difficile, loro sono una squadra molto fisica. Stiamo passando un momento magnifico, dobbiamo continuare così fino alla fine”.

