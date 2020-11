Udinese-Milan, formazioni ufficiali: tornano Theo e Kessie

Ufficializzate le formazioni di Udinese-Milan, per la gara delle ore 12.30 valida per la sesta giornata di Serie A. Ecco le scelte di Stefano Pioli

Stefano Pioli torna ad affidarsi ai suoi uomini migliori per la partita contro l’Udinese, valevole per la sesta giornata di Serie A. Il Milan, dopo il match contro lo Sparta Praga in Europa League, ritrova Theo Hernandez e Franck Kessie dal primo minuto. Sulla trequarti tornano Saelemaekers, Calhanoglu e Rafael Leao. Tra i pali, dopo la neagativizzazione, c’è ovviamente Gigio Donnarumma.

Prima partita da titolare nel massimo campionato, in questa stagione, per l’ex di turno Deulofeu.

Le formazioni ufficiali

Udinese (4-3-3): Musso; Stryger Larsen, De Maio, Becão, Samir; De Paul, Arslan, Pereyra; Pussetto, Okaka, Deulofeu. A disp.: Scuffet; Gasparini, Ouwejan, Bonifazi, Molina, Nuytinck, Zeegelaar, Makengo, Ter Avest, Forestieri, Nestorovski, Lasagna. All.: Gotti.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Leão; Ibrahimović. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Conti, Duarte, Dalot, Kalulu; Díaz, Hauge, Krunić, Tonali; Maldini, Rebić. All.: Pioli.