Milan-Roma, disastro Giacomelli: parla Rizzoli

Nicola Rizzoli analizza gli errori arbitrali di Giacomelli in Milan-Roma di lunedì scorso. Il designatore è intervenuto a Sky Sport nella serata di ieri

Il mancato intervento della VAR sta facendo tanto discutere. La tecnologia, in queste prime giornata di Serie A, sembra avere meno peso rispetto al passato e spesso ha portato ad errori gravissimi, come quelli a cui Milan e Roma hanno assistito una settimana fa.

I rigori regalati, prima ai giallorossi e poi ai rossoneri, sono finiti sotto la lente di ingrandimento. A commentare gli sbagli di Giacomelli ci ha pensato il designatore degli arbitri Nicola Rizzoli, ospite de Il Club, programma di Sky Sport, condotto da Caressa: “Rigore per la Roma? In quel caso è l’attaccante che crea il contatto, Bennacer anticipa la posizione in maniera corretta. L’arbitro fa una valutazione sbagliata, doveva intervenire il Var.

L’arbitro in quel caso è stato impegnato più a gestire le proteste che a parlare con il Var. Questo allunga i tempi di analisi”.

Niente rigore per il Milan – “Era un contatto di gioco, una dinamica normale – prosegue Rizzoli – Se il difensore non colpisce l’attaccante mentre calcia difficilmente può esserci rigore. Qui il Var doveva intervenire.

Non bisogna dimenticare che il calcio è uno sport di contatto. In questo caso è stata una compensazione per il contatto Bennacer-Pedro? Assolutamente no, non può essere credibile un pensiero del genere”.