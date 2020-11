Whoscored – Tre rossoneri nella TOP XI del mese di ottobre

La TOP XI del mese di ottobre in Serie A. Folta presenza di calciatori del Milan, visti gli ottimi risultati della squadra.

Il mese di ottobre si è concluso, con un Milan che può dirsi ampiamente soddisfatto dell’andamento negli ultimi 30-31 giorni.

I rossoneri si trovano primi in classifica in Serie A ed anche in testa nel proprio girone di Europa League a punteggio pieno.

Il portale di numeri e statistiche WhoScored.com ha voluto premiare alcuni protagonisti del Milan odierno, inserendoli nella TOP XI di Serie A proprio relativa al mese di ottobre.

Secondo la media voto dei calciatori che militano in massima serie, sono tre i rossoneri meritevoli di tale menzione: il terzino Theo Hernandez, il portoghese Rafael Leao e l’infinito Zlatan Ibrahimovic.

Le ottime e continue prestazioni dei tre suddetti calciatori milanisti sono dunque sotto gli occhi di tutti. Ibra tra l’altro vanta la seconda media-voto del campionato, col punteggio di 8,2. Prima di lui soltanto Andrea Belotti del Torino, che sale addirittura a 8,9 grazie agli ultimi gol decisivi.

