Ibrahimovic rivuole la Nazionale: ufficiale la decisione del CT svedese

Janne Andersson, commissario tecnico della Svezia, ha deciso di non inserire Zlatan Ibrahimovic tra i convocati delle prossime partite.

Zlatan Ibrahimovic non ha fatto mistero di voler tornare a vestire la maglia della Svezia. Ha lasciato la sua Nazionale del 2016 dopo l’Europeo, ma ha voglia di tornare a indossare i colori del suo Paese.

Nonostante i 39 anni, il centravanti al Milan sta dimostrando di essere ancora decisivo. In virtù anche di questo, sui suoi profili ufficiali presenti sui social network aveva pubblicato una foto che lo raffigurava con la casacca svedese e il messaggio “È da tanto che non ci si vede” che aveva alimentato le speculazioni sul desiderio di Ibra di tornare a giocare con la selezione scandinava.

La Svezia ha di fronte tre partite impegnative contro Danimarca, Croazia e Francia. Il commissario tecnico Janne Andersson ha diramato la lista dei convocati e non c’è il nome di Ibrahimovic. Il numero 11 del Milan dovrà attendere per tornare a vestire la maglia gialloblu, sempre ammesso che il CT glielo conceda in futuro.