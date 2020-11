Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: cresce la fiducia

Cresce la fiducia da parte del Milan per il rinnovo di Gigio Donnarumma. Le discussioni con Raiola sono più che costruttive. L’accordo non è lontano

Sono giorni caldi per il rinnovo di Gigio Donnarumma. Il prolungamento del contratto dell’estremo difensore classe 1999 è certamente una priorità per il Milan: l’accordo tra le parti scadrà il prossimo 30 giugno e serve un sacrificio da parte del club per non perdere il calciatore a zero.

Il Milan in questi mesi si è sempre mostrato fiducioso e negli ultimi giorni la positività è anche aumentata. Gli ottimi risultati stanno dando una mano e poi c’è da sempre la ferma volontà di Donnarumma, di continuare ad indossare la maglia della sua squadra del cuore.

Mino Raiola è certamente un osso duro ma alla fine la scelta sarà dell’estremo difensore campano. L’accordo sullo stipendio – 7/7,5 milioni di euro netti a stagione – sembra esserci. Il problema più grande è legato alla clausola rescissoria che l’agente vorrebbe di circa 35 milioni di euro per poter liberare il suo assistito in caso di mancata qualificazione in Champions League. Il Milan, invece, non vorrebbe scendere sotto i 50 milioni.

Come riporta Calciomercato.com la fiducia per il rinnovo cresce. Il dialogo tra le parti è costruttivo e l’accordo non appare lontano.

