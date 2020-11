Szoboszlai, il piano del Milan: tra clausola e concorrenza dell’Inter

Il centrocampista ungherese Dominik Szoboszlai è uno degli obiettivi chiari del Milan, che ha già cercato di ingaggiarlo in passato.

Mezza Europa è già pazza di Dominik Szoboszlai. Il centrocampista ungherese del Salisburgo è uno dei migliori talenenti internazionali del momento.

Il classe 2000 sta confermando tutte le ottime dicerie sul proprio conto in Champions League, tra gol e giocate decisamente sopra la media.

Un calciatore che fa gola ad alcuni club italiani. Tra questi certamente il Milan, ma non è una novità che il nome si Szoboszlai sia finito sul taccuino dei dirigenti rossoneri, visti i rumors del recente passato.

Milan-Inter per Szoboszlai: ecco quando costa

Secondo le indicazioni fornite da Calciomercato.com il Milan avrebbe cercato Szoboszlai seriamente in due occasioni.

Prima a gennaio scorso, quando fu Zvonimir Boban a cercare l’accordo con il Salisburgo. Il dirigente però entrò in collisione con la proprietà Elliott e dunque la trattativa si arenò.

Ma anche la scorsa estate il Milan tentò di avvicinarlo, come possibile ‘regalo’ per l’arrivo (poi saltato) di Ralf Rangnick in panchina, l’uomo che scoprì Szoboszlai giovanissimo nelle fila del MTK Budapest.

Anche l’attuale d.s. Ricky Massara è un grande estimatore dell’ungherese. Ecco perché in futuro il Milan proverà un nuovo assalto, con un piano specifico per superare la concorrenza.

I rossoneri vogliono prima dialogare con il calciatore ed il suo entourage, provando soprattutto a battere i rivali dell’Inter, altra squadra molto attratta dal ventenne.

Szoboszlai vanta ancora una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, altro indizio che lo avvicina ad un addio al Salisburgo nel 2021. Il Milan proverà a sfruttare questa agevolazione, magari con in tasca la preferenza del centrocampista, che ha sempre ammesso di stimare il Diavolo. E la carta Champions League potrebbe essere decisiva per Pioli e compagnia.

