Calciomercato Milan – Obiettivo Tomiyasu: la richiesta del Bologna

Resta ancora nei piani del Milan il giapponese Takehiro Tomiyasu, difensore considerato tra i più talentuosi del campionato.

Milan a caccia ancora di un difensore. Il club rossonero non è riuscito a chiudere l’ultima sessione di mercato con un acquisto in tale reparto e vuole rimediare a gennaio.

L’idea è quella di ingaggiare un centrale di sicuro affidamento, ma anche di prospettiva. Un elemento che, in sintesi, possa essere ideale alternativa al duo titolare Kjaer-Romagnoli.

Il nome perfetto potrebbe essere quello di Takehiro Tomiyasu. Lo stopper giapponese ha tutte le qualità per giocare nel Milan attuale.

Giovane (classe ’98), duttile e già piuttosto esperto, visto che nel Bologna sta disputando la sua seconda stagione di Serie A da titolare.

Un elemento che però la squadra di Sinisa Mihajlovic considera ancora imprescindibile. Secondo la Gazzetta dello Sport il Bologna avrebbe già individuato la cifra ideale per le pretendenti.

Ci vorranno circa 30 milioni di euro per strappare il giapponese dal club emiliano. Una cifra tutt’altro che bassa, vista la crescita tecnica e mentale di Tomiyasu durante la sua esperienza italiana.

Il Milan dovrà ragionare seriamente sull’investimento e capire se sarà fattibile o meno. Per gennaio probabilmente non vi sarà tempo né risorse, ma in vista dell’estate prossima Tomiyasu dovrebbe rappresentare un vero e proprio obiettivo, un’alternativa di lusso in una difesa già ben architettata.

LEGGI ANCHE -> PIOLI POTEVA ALLENARE IN FRANCIA