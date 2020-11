Milan, Dalot: “Commessi errori insoliti. Potevamo essere più aggressivi”

L’intervista di Diogo Dalot ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del terzino del Milan al termine della brutta sconfitta con il Lille a San Siro in Europa League.

Sul risultato: “Siamo delusi, abbiamo iniziato bene con il possesso palla, potevamo giocare più tranquilla ma abbiamo commesso degli errori che di solito non commettiamo. Il risultato è eccessivo, ora dobbiamo recuperare”.

Su cosa non ha funzionato: “Io penso che l’abbiamo preparata bene, eravamo fiduciosi, potevamo vincere ma purtroppo nel calcio tutto può succedere. Oggi abbiamo concesso gol che di solito non concediamo, ma ora dobbiamo recuperare e reagire subito”.

Sul messaggio dell’allenatore: “Il messaggio dell’allenamento è sempre lo stesso: dare tutto in campo. Abbiamo lottato fino alla fine, potevamo essere più aggressivi in fase di possesso. Ora abbiamo subito l’occasione per reagire”.