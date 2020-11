Calciomercato Milan, colpo Icardi: conferma dalla Spagna

Dalla Spagna insistono sulla volontà di Mauro Icardi di voler ritornare in Italia, meglio se a Milano. Wanda Nara a lavoro

Continuano a susseguirsi le voci che vogliono Mauro Icardi di ritorno in Serie A. Dalla Spagna sono certi che la moglie agente, Wanda Nara, sia a lavoro per trovare una sistemazione il prima possibile. L’argentino, anche per via dell’ottimo ambientamento avuto da Kean, è consapevole di poter trovare poco spazio nella Capitale francese.

La priorità – come si legge su TodoFichajes – sarebbe quella di tornare a Milano per vestire la maglia del Milan ma attenzione anche ad altre due piste: l’ipotesi Juventus non può essere scartata soprattutto se dovesse dire addio a Dybala.

La terza strada porta a Roma, dove devono fare i conti con Dzeko, che potrebbe lasciare la Capitale nelle prossime sessioni di calciomercato. Ma in prima fila, come detto, ci sarebbe il Milan anche per fare un torto all’Inter, sua vecchia squadra.

