Verona, Juric: “Vorrei Ibra. Grande gioco del Milan”

Le parole di Ivan Juric in conferenza stampa in vista della partita del suo Verona contro il Milan, in programma domenica sera a San Siro

Ivan Juric si appresta a sfidare il Milan con il suo Verona. Il match in programma domenica a San Siro opporrà Nikola Kalinic a Zlatan Ibrahimovic: “Lo svedese lo vorrei in squadra con me, fa ancora la differenza, sia nei movimenti che nella tecnica che nella mentalità, ha lo spirito da top player, certo che lo vorrei – afferma in conferenza stampa – Lui fa il giusto, come Kalinic quando difende, che fa il giusto. Il Milan? Ha un grande gioco, se li lasci giocare giocano, se li pressi trovano delle alternative e trovano Ibra con palle lunghe”.

Rigore in Milan-Lille – “Penso che non c’era, è stata una partita molto strana. In realtà è tutto un po’ strano, anche il mio metodo di lavoro lo è diventato, devi allenare giocatori con condizioni fisiche diverse tra loro, tra infortuni e positività al Covid è una situazione nuova per tutti”.

