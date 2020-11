Sportmediaset – Milan, Pioli si affida ai titolarissimi: quattro rientri

Le ultime sulla formazione del Milan che sfiderà l’Hellas Verona domani sera, con Pioli che accantonerà il turnover.

Dimenticare il Lille. Questo l’obiettivo primario ed assoluto del Milan, che domani sera dovrà riprendere la sua corsa in campionato contro il Verona.

La redazione di Sportmediaset ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla formazione rossonera che affronterà i veneti nel posticipo della 7.a giornata di Serie A.

Stop al turnover. Mister Pioli dovrà tornare a schierare i migliori, i cosiddetti titolarissimi per ritrovare vittoria e sorrisi. Spazio dunque al 4-2-3-1 consolidato.

Torneranno in panchina coloro che hanno deluso nelle rotazioni di coppa. Come Dalot, Tonali e Castillejo, tutti bocciati dopo la prova insufficiente contro il Lille.

Dal 1′ minuto si rivedranno certamente Hakan Calhanoglu e Ismael Bennacer, entrambi subentrati nella ripresa giovedì scorso. Elementi imprescindibili per la manovra e per le idee offensive del Milan.

Pioli oggi, nella rifinitura, dovrà capire se potrà schierare anche gli acciaccati Davide Calabria e Alexis Saelemaekers, anche loro titolarissimi ma ultimamente tenuti fuori per affaticamenti muscolari. Da Milanello sembrano comunque arrivare rumors ottimistici sulla loro presenza.

In attacco ovviamente confermatissimo Zlatan Ibrahimovic, che vuole trasformare la rabbia mostrata al termine di Milan-Lille in energia positiva contro l’Hellas. Lo svedese inoltre è stato nominato MVP del mese di ottobre in Serie A.

