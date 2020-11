Lazio-Juventus 1-1, il Milan può allungare

Lazio e Juventus pareggiano 1-1, Caicedo ancora decisivo nel finale. Il Milan può allungare in classifica se vince stasera.

Finisce 1-1 la super sfida fra Lazio e Juventus delle 12:30. La rete del pareggio dei biancocelesti è arrivata all’ultimo secondo di gioco con il solito Felipe Caicedo, ancora decisivo praticamente a fine partita.

La Juventus era andata avanti nel primo tempo con la rete del solito Cristiano Ronaldo al 15′. La squadra di Andrea Pirlo ha gestito bene la partita e il risultato, ma nell’ultima parte di gara la Lazio ha spinto di più sull’acceleratore e alla fine Caicedo, proprio come una settimana fa col Torino e come in tantissime altre occasioni, ha segnato agli sgoccioli.

Clamoroso l’errore di Paulo Dybala, che nell’azione precedente al gol di Caicedo ha sbagliato un controllo facile che ha regalato la chance ai laziali. Da segnalare anche la grande giocata di Joaquin Correa che ha saltato Bentancur con un tunnel e ha trovato la forza di allungare la gamba per darla all’attaccante.

La Juventus quindi guadagna un solo punto in classifica. Occasione d’oro per il Milan che questa sera, contro l’Hellas Verona, con una vittoria potrebbe allungare e andare a +6.

