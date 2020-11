Orario, probabili formazioni e dove vedere Milan-Hellas Verona, il posticipo della 7^ giornata di Serie A. I rossoneri cercano il riscatto dopo la sconfitta col Lille.

MILAN VERONA, ORARIO E DOVE VEDERLA

Competizione: Serie A

Orario: 20.45

Data: 8 novembre 2020

Canale TV: Sky

Streaming: SkyGo, Now TV

Stadio: San Siro

Dopo la disfatta col Lille in Europa, il Milan torna in campo prima della pausa in campionato per sfidare l’Hellas Verona a San Siro. La partita è valida per la 7^ giornata di Serie A e chiude un mese di fuoco per la squadra rossonera. Stefano Pioli cerca la reazione immediata dopo la prima sconfitta dell’anno.

Non sarà facile però portare a casa i tre punti. L’Hellas Verona è un avversario ostico, ed è molto forte in difesa: finora gli uomini di Ivan Juric hanno subito soltanto tre reti, nonostante la perdita di calciatori importanti come Kumbulla e Rrahmani. I gialloblu giocano un bel calcio e sono molto bravi nelle ripartenze.

Il Milan però non può permettersi passi falsi. La vittoria serve per risollevare l’animo del gruppo, buttato giù dalla brutta prestazione e risultato contro il Lille in settimana. Serve ritrovare subito la retta via e per farlo c’è bisogno di una partita di altissimo livello da parte di tutti.

DOVE VEDERE MILAN VERONA IN TV

Milan Verona è un’esclusiva Sky Sport, quindi sarà visibile soltanto sui canali dell’emittente satellitare. Appuntamento su Sky Sport Uno e Sky Sport alle 20:00 per il solito pre-partita, alle 20:45 il fischio d’inizio. Il match non sarà visbile in alcun modo su DAZN né su altre emittenti.

DOVE VEDERE MILAN VERONA IN STREAMING

Gli abbonati a Sky hanno la possibilità di accedere a Sky GO senza costi aggiuntivi, sia su computer che da dispositivo mobile. L’app è disponibile su tutti gli store e gratuitamente. Da lì si può accedere a tutti i contenuti presenti nella propria offerta Sky. L’alternativa è Now TV, la web tv di Sky, accesibile solo tramite abbonamento di un giorno, quindici giorni o un mese: è la soluzione migliore per chi non è in possesso di alcun abbonamento.

DIRETTA TESTUALE

Come sempre MilanLive.it fornirà la diretta testuale della partita per tutti quei tifosi che non possono vederla né in tv e né in streaming. Appuntamento alle 20:00 con un ampio pre-partita, le formazioni ufficiali e le dichiarazioni dei protagonisti.

PROBABILI FORMAZIONI

Pioli torna alla formazione titolare dopo i cambi in Europa. A destra torna Calabria, fresco di prima convocazione in Nazionale. Tonali torna in panchina in favore della coppia Kessie-Bennacer, ormai indispensabile per questo Milan. Saelemaekers, Calhanoglu e Leao i trequartisti: Rebic, come detto da Pioli in conferenza, non è ancora pronto per la titolarità. In attacco chiaramente Ibrahimovic.

L’Hellas Verona si schiera con il solito e rodato 3-4-2-1 di Juric. In difesa osservato speciale Lovato, giovanissimo centrale scelto dall’allenatore per sostituire Kumbulla e Rrahmani, e pare che il Milan lo stia seguendo con attenzione. In mezzo al campo Tameze e Ilic, in attacco c’è l’ex Kalinic.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Magnani; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.