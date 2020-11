Verona, Juric: “Milan giovane e forte, è favorito per lo Scudetto”

Le parole di Ivan Juric, tecnico del Verona, alla vigilia del match di campionato contro il Milan previsto per domani sera.

Sarà una sfida tosta quella di domani sera tra Milan e Hellas Verona. I rossoneri sono primi in classifica, ma i veneti sono in crescita e hanno già fermato la Juventus in trasferta.

Ivan Juric, allenatore croato dell’Hellas, ha parlato alla vigilia del match, facendo grandi complimenti al collega Stefano Pioli ed al suo lavoro.

Addirittura Juric indica il Milan come papabile vincitore del titolo: “Per me i favoriti allo scudetto sono loro del Milan. Hanno alzato il tiro, sono giovani, corrono e giocano con entusiasmo. Contro Inter e Roma hanno dominato, mi sono piaciuti molto”.

I rossoneri però si devono guardare da altre rivali secondo Juric: “Credo che in lotta ci sia anche la Roma, che gioca un ottimo calcio. Ma anche l’Inter, ha la rosa più forte del campionato e ti dà l’impressione di poter vincere sempre. Eppure non riesce a fare i risultati che fa il Milan”.

