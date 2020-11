Milan-Verona, probabili formazioni: dubbio Rebic

Stefano Pioli e Ivan Juric hanno le idee abbastanza chiare sulle formazioni da impiegare in Milan-Verona di campionato. Pochi dubbi per loro.

La sconfitta contro il Lille ha fatto male al Milan, sia per il risultato finale (0-3) che per la prestazione messa in campo a San Siro. Stefano Pioli si attende una reazione immediata nel match di campionato contro l’Hellas Verona.

La squadra rossonera è prima nella classifica della Serie A e può guadagnare punti nella corsa Champions League, dato che in questa giornata ci saranno scontri diretti come Lazio-Juventus e Atalanta-Inter. Battere i ragazzi di Ivan Juric può essere molto importante.

Probabili formazioni Milan-Hellas Verona: Pioli rimette i titolari

Pioli a San Siro riparte dai titolarissimi. In difesa dovremmo rivedere Davide Calabria, che contro il Lille ha riposato a causa di un affaticamento muscolare e sembra destinato a riprendere il suo posto a destra. Il reparto sarà completato dai soliti Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez.

A centrocampo confermato Franck Kessie, che tornerà ad essere affiancato da Ismael Bennacer. L’algerino, subentrato a Sandro Tonali giovedì in Europa League, è fondamentale per il Milan ed è stato tra i pochissimi a salvarsi contro il Lille.

Nel 4-2-3-1 rossonero torneranno titolari sulla trequarti sia Alexis Saelemaekers ( recuperato dal lieve problema fisico che gli ha fatto saltare il Lille) che Hakan Calhanoglu. Il turco è chiamato a fare prestazioni migliori delle ultime, ha le qualità per fare la differenza e contro l’Hellas deve rimetterle in campo. Dubbio sulla fascia sinistra, dove c’è un ballottaggio tra Rafael Leao e Ante Rebic. Oggi Pioli valuterà le condizioni del croato, da poco rientrato dopo diverse settimane di stop. La punta sarà ovviamente Zlatan Ibrahimovic.

Ivan Juric schiererà il suo Verona con il 3-4-2-1. Davanti al portiere Silvestri il trio difensivo Ceccherini-Lovato-Magnani (Empereur). A centrocampo sulle fasce agiranno Lazovic a destra e Demarco a sinistra, mentre gli interni saranno Tameze e Ilic. Sulla trequarti Barak e Zaccagni a supporto del centravanti Kalinic, ex rossonero.

MILAN-HELLAS VERONA | PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rafael Leao (Rebic); Ibrahimovic.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Magnani (Empereur); Lazovic, Tameze, Ilic, Demarco; Zaccagni, Barak; Kalinic.

