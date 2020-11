Milan, tour de force dopo la sosta: 10 partite in un mese

Dopo la pausa per le Nazionali di novembre il Milan sarà costretto ad un vero e proprio tour de force fino alle festività natalizie.

Dopo la gara odierna contro l’Hellas Verona, il Milan potrà rifiatare. Nel prossimo weekend è prevista la sosta dei campionati per gli impegni delle Nazionali.

I rossoneri hanno bisogno di una pausa, ma subito dopo la ripresa del torneo sarà vero e proprio tour de force.

Come scrive Il Giornale, dal 22 novembre prossimo fino al 23 dicembre il Milan dovrà affrontare ben dieci match ufficiali ravvicinati, senza più fermarsi.

Prima della sosta natalizia dunque Stefano Pioli ed i suoi uomini giocheranno una gara ogni tre giorni, tra campionato e girone di Europa League.

Durissima l’ultima settimana di novembre, quando il Milan dovrà sfidare in pochi giorni Napoli e Lille fuori casa e poi la Fiorentina a San Siro.

In discesa, almeno per difficoltà di impegni, il mese di dicembre: Sampdoria, Parma, Genoa e Sassuolo appaiono ostacoli non così insuperabili. A patto che i rossoneri mantengano ritmi e ambizioni viste finora.

