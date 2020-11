Milan Verona, i convocati: presenti Saelemaekers e Calabria

I convocati di Pioli per Milan-Verona, il posticipo della 7^ giornata di Serie A. Si rivedono Saeleamekers e Calabria, di rientro dopo aver saltato il Lille.

Il Milan ha pubblicato la lista dei convocati per la partita contro il Verona di questa sera. Nell’elenco si rivedono Calabria e Saelemaekers, come ampiamente anticipato: i due hanno saltato la sfida col Lille per piccoli infortuni, superati in poche ore e senza alcuna complicazione.

MILAN-VERONA, I CONVOCATI DI PIOLI

Portieri: G. Donnarumma, A. Donnarumma, Tatarusanu.

Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Theo Hernandez, Duarte, Kjaer, Romagnoli, Gabbia.

Centrocampisti: Kessie, Bennacer, Tonali, Krunic, Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz, Hauge.

Attaccanti: Ibrahimovic, Rebic, Leao.