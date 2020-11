Milan-Verona, manca un rigore: Leao riprende la moviola | FOTO

Rafael Leao torna protagonista sui social: l’attaccante ha ritwittato la moviola che lo riguarda. Al Milan, contro il Verona manca un rigore

Manca un rigore al Milan nel match contro il Verona. La lente di ingrandimento, posta da Graziano Cesari, nel corso di Pressing, in onda su Italia 1, è su un fallo di Tameze ai danni di Leao.

Per l’ex fischietto non ci sono dubbi, è penalty per i rossoneri visto che l’intervento del centrocampista gialloblu è da ritenersi falloso. Un errore arbitrale che pesa non poco visto il risultato finale.

Il caso di moviola, che non ha visto l’intervento della VAR, sta così facendo il giro del web e Rafael Leao sempre molto attivo sui social ha deciso di ritwittare chi lo ha ripreso. Ecco il tweet: