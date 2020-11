Sportmediaset – Milan, Thuram sogno proibito di Pioli

Il Milan è alla ricerca di un possibile colpo in attacco, un giocatore che possa accontentare le richieste di mister Pioli.

Il Milan segue diversi profili per l’attacco in vista del 2021. I rossoneri stanno già pensando a come poter sostituire Ibrahimovic per l’eventuale scadenza di contratto, o quanto meno affiancargli un giocatori di alto livelli.

Secondo la redazione di Sportmediaset, il nome preferito dal Milan per questo reparto sarebbe quello di Marcus Thuram, attaccante del Borussia Mochengladbach.

L’indicazione arriverebbe direttamente da mister Stefano Pioli, che ha individuato nel talento francese classe ’97 il rinforzo ideale per il proprio attacco, vista la duttilità tattica e il talento offensivo.

Thuram, figlio d’arte, fa gola a molti top club europei dopo l’exploit in Champions League. Il 23enne sarebbe ben lieto di sposare un progetto in Serie A, ma non sarà facile per i rossoneri convincerlo.

In primis per la valutazione da 35 milioni di euro minimo. Poi per la folta concorrenza tra Liga spagnola e Premier League.

Ieri Thuram ha anche esordito da titolare nella Nazionale maggiore francese, durante la sconfitta per 2-0 contro la Finlandia. Un calciatore che fa gola a Pioli, pronto a reinventarlo al fianco di Ibra o anche come sostituto del campione svedese.

