Sky – Milan, Calhanoglu ha chiesto 7 milioni per rinnovare

Le ultime sul rinnovo di Calhanoglu da Sky Sport. Il centrocampista avrebbe chiesto una cifra altissima rispetto all’offerta del Milan.

Si complica il rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan. La scadenza è fissata per giugno 2021 e il club di via Aldo Rossi vorrebbe evitare di portarlo a parametro zero. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno avviato le trattative per il rinnovo con il suo procuratore, ma da Casa Milan filtrano notizie tutt’altro che confortanti.

Stando a quanto riportato da Manuele Baiocchini a Sky Sport, Calhanoglu e il suo entourage avrebbero chiesto 7 milioni di euro per rinnovare. Indiscrezioni che confermano le voci di questi ultimi giorni. La distanza con l’offerta del Milan è enorme.

I rossoneri infatti hanno proposto un rinnovo a 3 milioni di euro, quindi mezzo milione in più rispetto a quanto percepisce adesso (2,5 milioni). Una distanza grandissima e difficile da colmare. Nel frattempo altri importanti club si sono interessati alla sua situazione: su tutti, Juventus, Altetico Madrid e Manchester United.