Caso Vida, sospiro di sollievo per Calhanoglu: la situazione

Come riporta La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, il Milan può tirare un sospiro di sollievo per Hakan Calhanoglu. Il suo tampone dopo caso Vida è negativo

La positività di Vida ha messo in allerta tutto l’ambiente Milan. Il difensore aveva giocato Croazia-Turchia, che ha visto Hakan Calhanoglu in panchina, da positivo. La comunicazione dell’esito del tampone era arrivata solo nel corso del match.

E’ così scattato l’allarme per i calciatori presenti all’amichevole. Allarme – come riporta La Gazzetta dello Sport – fortunatamente rientrato: il tampone fatto ieri al numero 10, così come quello allo juventino, Merih Demiral, ha dato esito negativo. Il Milan può dunque tirare un sospiro di sollievo, almeno per il momento.

