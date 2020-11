Calciomercato Milan, le ultime su Thauvin: le offerte per il francese

Il Milan non è l’unica squadra che ha presentato un’offerta per l’attaccante Florian Thauvin. L’esterno del Marsiglia piace parecchio anche al Siviglia di Monchi

Florian Thauvin è tra i calciatori sul taccuino della dirigenza del Milan. L’esterno d’attacco francese piace a Maldini e Massara e la sua situazione contrattuale lo rendono un elemento più che appetibile.

Il giocatore ha un accordo con il Marsiglia in scadenza il prossimo 30 giugno e ad oggi non sembrano esserci i presupposti per il rinnovo. L’OM – come riporta TMW – appare disposto a privarsi di Thauvin già a gennaio per una cifra bassa, una sorta di indennizzo, tra i 3 e i 4 milioni di euro.

Il Milan sembra essere la prima scelta del giocatore ma i rossoneri non sono disposti a superare i 3 milioni di euro, netti a stagione. Sul tavolo del francese ci sarebbe dunque un quinquennale a 2,8.

Attenzione al Siviglia, che nelle ultime settimane – si legge – avrebbe mosso passi importanti, offrendo più dei rossoneri. Sembrano più defilate Napoli, Roma e Atalanta, che hanno cercato il giocatore nei mesi scorsi.

LEGGI ANCHE: LE CONDIZIONI DI BRAHIM DIAZ