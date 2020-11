Calciomercato Milan, Brahim detta le condizioni: ecco il suo futuro

Brahim Diaz è sbarcato a Milano con la formula del prestito secco. Il fantasista di proprietà del Real Madrid potrebbe restare in rossonero. Ecco le condizioni

Brahim Diaz sta facendo davvero bene con la maglia del Milan. Il fantasista quando chiamato in causa da Stefano Pioli ha sempre risposto presente, con prestazioni di qualità, fornendo assist e gol.

La volontà del club rossonero sarebbe quella di acquistare il giocatore dal Real Madrid, che in estate ha concesso solo il prestito secco. Le parti sono tornate a trattare ma trovare una soluzione non sarà facile. Zidane crede in Brahim Diaz ma alla fine sembra chiaro che sarà fondamentale la volontà del trequartista.

Dalla Spagna, DefensaCentral riporta le condizioni dettate da Brahim Diaz per far ritorno al Real. Il giocatore sarebbe felice di rientrare alla base ma vorrebbe garantito un buon minutaggio.

In caso contrario non disdegnerebbe l’ipotesi di rinnovare il prestito con il Milan di un ulteriore anno. Un’ipotesi questa, che non è chiaro se il Milan è pronto ad accettare.

