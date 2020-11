Milan, Klopp cambia obiettivo: via libera per Kabak

Il Liverpool è alla ricerca di un centrale dopo gli infortuni di van Dijk e Gomez. Sembra defilarsi nella corsa a Kabak. Ora l’obiettivo è Bremer del Torino

Il Liverpool è alla ricerca di un centrale di difesa per via degli infortuni di Virgin van Dijk e Joe Gomez. Tra i tanti nomi fatti per i Reds c’è anche quello di Kabak, il turco che tanto piace alla dirigenza del Milan. Dall’Inghilterra arrivano novità importanti che possono interessare anche al club rossonero.

Il giocatore dello Schalke 04 non sembra essere una priorità dei Reds e stando a quanto riportato da Liverpool Echo, l’ultima idea degli inglesi per la difesa porterebbe in Italia e più precisamente a Torino.

Il Liverpool è infatti sulle tracce di Gleison Bremer. Un approdo del centrale brasiliano di Giampaolo, durante il calciomercato di gennaio, potrebbe dare il via libera al Milan per Kabak.

Il turco può lasciare la Bundesliga, con il club tedesco, colpito dalla crisi economica per via del coronavirus, che potrebbe decidere di accettare l’offerta del Milan, intenzionato a mettere sul piatto 15-20 milioni di euro.

Può essere dunque davvero Kabak il nuovo titolare di Stefano Pioli, chiamato a dare il cambio a Simon Kjaer e Alessio Romagnoli.

